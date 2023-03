Inzaghi: “Juve seconda? Inter guarda classifica attuale”

(Adnkronos) – “Se mi sento secondo in classifica? Io guardo la classifica adesso, poi ci sono vicende giudiziarie e organi preposti che stanno lavorando. Quello che accadrà lo vedremo, speriamo avvenga presto perché tutte le squadre hanno bisogno di chiarezza”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi commentando le parole di Max Allegri. Per l’allenatore della Juventus, la formazione bianconera è seconda con 3 lunghezze di vantaggio al netto della penalizzazione di 15 punti comminata dalla Corte d’appello Figc per il caso plusvalenze. “La consideriamo una grandissima squadra, completa con giocatori fortissimi. La rispettiamo, l’abbiamo affrontata in finali molto sentite. Avremo anche due partite di coppa Italia davanti. Sappiamo quanto conta la preparazione mentale e con la Juve lo sarà di più”, ha proseguito Inzaghi.

Sulla possibilità che gli scontri europei abbiano tolto energie o dato forza mentale e fiducia sia a Inter sia Juve, Inzaghi ha sottolineato che “sicuramente, sappiamo cosa rappresenta questa partita per società e tifosi. Si sfidano due squadre che stanno bene, ci saranno corsa, aggressività e determinazione come avviene in certe gare. Così tante italiani avanti in Europa ci porta a rivalutare il valore della Serie A? Ne avevamo bisogno, abbiamo fatto tutti grandi partite e meritiamo i complimenti. Bisogna continuare, più l’Italia va avanti in Europa meglio è per il nostro movimento”.