Inzaghi: “Mese decisivo. Arbitri? In Italia i migliori”

Campionato e Coppa Italia, l’Inter vuole tutto. Dopo la semifinale vinta con il Milan, Inzaghi punta allo scudetto, che si contenderà proprio con i rossoneri. Un testa a testa che inizia da inizio anno e che si concluderà, con ogni probabilità, solo nelle battute finali della stagione. Serve evitare passi falsi per arrivare in fondo, a partire dal prossimo impegno.

Sabato l’Inter ospita la Roma, una delle squadre più in forma del campionato. Inzaghi lo sa bene: “Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, è in un ottimo momento e allenata da un grande allenatore che sta facendo molto bene. Servirà attenzione, sarà una gara molto importante. Rispetto a inizio anno abbiamo alzato le aspettative, ma questo deve dare una marcia in più e non scoraggiare”, ha detto l’allenatore nerazzurro in conferenza stampa.

Ha spiegato ancora Inzaghi, che vivrà con la Roma una sorta di derby: “La semifinale ci ha dato convinzione e la possibilità di fare una finale. Manca un mese, ma abbiamo tante partite ravvicinate. Dobbiamo stare tranquilli e sereni per preparare ogni partita di volta in volta. Per questo la Coppa Italia è già alle spalle, visto che affrontiamo una Roma che sta bene fisicamente e mentalmente. Servirà aggressività”.

Sul recupero della partita con il Bologna: “Chiaramente avremmo voluto giocare a gennaio, ma la pandemia ce l’ha impedito e ora la partita si accavalla con gli altri impegni. Però abbiamo giocatori esperti che sanno come recuperare dopo ogni gara, soprattutto mentalmente”.

Infine l’allenatore nerazzurro commenta la polemica sugli errori arbitrali: “I nostri sono tra i migliori in Europa e siamo fortunati. Poi possono sbagliare come noi allenatori e i calciatori. Io credo che alla fine gli episodi si pareggino tra quelli a favore e quelli contrari. Al di là di questo la nostra soddisfazione è quella di aver raggiunto un’altra finale”.