Io e te, la puntata di oggi, 13 luglio 2020. Ospiti di Pierluigi Diaco

Tutto pronto per la nuova puntata di Io e te, il programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai Uno. Per il primo appuntamento di questa settimana, tutti sintonizzati alle 14, per conoscere i nuovi ospiti del giorno.

Dopo l’ultima puntata il conduttore Pierluigi Diaco ha fatto parlare di sé, in particolare per alcune sue rivelazioni effettuate fuori dall’ambito dello studio televisivo.

Da settimane, infatti, si susseguono polemiche sul suo conto, ma questa volta il conduttore ha voluto esprimere il suo disappunto senza se e senza ma. Lo ha fatto su twitter, parlando senza filtro di se stesso: “La mia sessualità è un dettaglio della mia personalità. Voto centrodestra. Ho una formazione cattolica e di sinistra. Di gentiluomini nella mia giovinezza ne ho conosciuti diversi, tra cui Sandro Curzi e Piero Fassino. Poi negli anni, collaborando con Giuliano Ferrara e scrivendo per Il Foglio ho capito il tasso di ipocrisia del mondo culturale di provenienza…“.

Il conduttore è andato nello specifico, senza remore: “La mia sessualità non è una patente di identità ma un dettaglio della mia personalità. Sono unito civilmente, sono cattolico e sono un elettore moderato che vota centrodestra. Posso avere lo stesso rispetto di chi vota a sinistra senza essere tacciato di fascismo?” E ancora: “Il buon senso non è né di destra né di sinistra. Del resto Giorgia Meloni, che è prima di tutto mia amica, la vogliamo liquidare come un fenomeno di destra? A me sembra una donna coraggiosa con posizioni anticonvenzionali e affatto ideologiche. Come del resto Salvini. E i loro elettori“, ha aggiunto Diaco.