Io e te, la puntata di oggi, 18 agosto 2020. Gli ospiti di Pierluigi Diaco

Anche in questo primo pomeriggio si potrà assistere alla nuova puntata di Io e te, programma di Pierluigi Diaco con sempre nuovi ospiti ed emozioni da raccontare. Al solito, orario di inizio fissato alle 14 e il canale è Rai 1.

Io e te: orario in tv e streaming, anticipazioni Rai1 e Raiplay, quando va in onda, conduttori

Nell’ultima puntata l’ospite d’onore è stata l’attrice Barbara Bouchet, nota anche come madre dell’altrettanto famoso chef televisivo Alessandro Borghese.

Nella lunga intervista fra privato e carriera, e dopo i tanti complimenti ricevuti da Diaco per l’eleganza, Barbara Bouchet (che ha appena compiuto 77 anni) ha raccontato vari episodi del suo vissuto.

“Io continuavo a dire di farmi vecchia e brutta, ma di darmi un ruolo che fosse adatto alla mia età” ha spiegato la Bouchet, riferendosi in particolare a uno degli ultimi ruoli, come quello nel film Metti la Nonna in Freezer, in cui si è divertita a interpretare la nonna di Miriam Leone.

Perfettamente a suo agio con l’età, Barbara ha spiegato di non aver mai voluto seguire la “moda” dei ritocchi estetici e di ringraziare i geni per la sua bellezza longeva.