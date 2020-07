Io e te, la puntata di oggi, 2 luglio 2020: ospiti e anticipazioni con Pierluigi Diaco

Non mancherà come al solito l’appuntamento con Io e Te, programma dal grande seguito condotto da Pierluigi Diaco insieme a Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. Come sempre partenza alle 14 su Rai 1.

Io e te: orario, canale, quando va in onda su Rai uno e Raiplay in streaming

Nell’ultima puntata di Io e te è stata ospite la giornalista Monica Setta, che si è aperta moltissimo con Pierluigi Diaco. C’è stato però un momento di tensione ad inizio intervista che non è passato inosservato.

Quando Diaco stava per chiedere alla giornalista dei pregiudizi che ha subito in carriera, la Setta lo ha interrotto con una precisazione. Cosa non gradita a Diaco, che ha reagito male dicendo:”Vuoi condurre tu?“. “No, no” ha risposto sorridendo la giornalista, dopodiché l’intervista è proseguita senza intoppi.

Sui social i telespettatori si sono scatenati, visto che non è il primo episodio del genere che capita in trasmissione. “Oggi il ‘Vuole condurre lei’ è scattato dopo quattro minuti” commenta un utente su twitter. “Ancora non l’hanno capito gli ospiti che Diaco non sopporta essere interrotto?” commenta un altro.