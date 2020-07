Io e te, la puntata di oggi, 20 luglio 2020. Anticipazioni e ospiti di Pierluigi Diaco

A breve inizierà la nuova puntata di Io e te, trasmissione condotta da Pierluigi Diaco che ritorna per il primo appuntamento della settimana. Dalle 14 su Rai Uno nuovi ospiti ed emozioni in studio

Io e te: orario in tv e streaming, anticipazioni Rai1 e Raiplay, quando va in onda, conduttori

Nell’ultima puntata il conduttore Pierluigi Diaco ha intervistato la conduttrice Monica Leofreddi, che ha raccontato la sua carriera e si è aperta sulla vita privata, lasciandosi andare ad un ricordo particolarmente doloroso.

“Era il sesto anno che conducevo l’Italia sul 2 con Milo Infante” ha raccontato la conduttrice “e le signore per strada mi iniziavano a fermare per dirmi che mi vedevano triste in tv. Mi avevano capito più loro di quanto mi fossi capita io. Era un momento molto duro nella mia vita privata. Mio padre era in fin di vita, stavo costruendo un rapporto con il mio compagno Gianluca Delli Ficorelli, ma i figli non venivano… ho lasciato la conduzione quando il programma era al 22 per cento”.

Monica Leofreddi, che è riuscita in seguito ad avere due bambini, Riccardo e Beatrice, ha chiuso sul futuro: “Mi piacerebbe condurre un programma in cui ascolto storie. Sono affamata di vita“.