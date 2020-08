Io e te, la puntata di oggi, 24 agosto 2020: ospiti e anticipazioni con Pierluigi Diaco

Oggi è lunedì e ricomincia il programma Io e te, con la conduzione di Pierluigi Diaco dalle 14,30 su Rai uno. La nuova puntata apre la settimana con nuovi ospiti e interviste.

Nell’ultima puntata è stata ospite la conduttrice Enrica Bonaccorti, che oggi è una splendida 70enne.

La Bonaccorti ha raccontato di soffrire di prosopagnosia. “Che cos’è? È che uno non mette insieme i nomi con le facce, io a volte non riconosco le persone, anche persone che conosco benissimo, e questi si offendono, oppure mi prendono bonariamente in giro”.

La conduttrice ha ammesso di vivere questo problema come un grosso limite. “Se devo andare a una premiere esco tesa perché so già che ci sono tutti che mi riconoscono dopo 50 anni di lavoro e io no, e invece magari li amo vorrei dirglielo. Una volta grazie a Dio ho parlato a uno bene di lui ma non sapevo che era lui!”.