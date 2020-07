Io e te, la puntata di oggi, 24 luglio 2020. Anticipazioni e ospiti di Pierluigi Diaco

Manca poco all’inizio della puntata di Io e te, programma condotto da Pierluigi Diaco che oggi sarà all’ultimo appuntamento della settimana. Come sempre avvio alle 14 su Raiuno, con nuovi ospiti da conoscere.

Io e te: orario in tv e streaming, anticipazioni Rai1 e Raiplay, quando va in onda, conduttori

Durante l’ultima puntata il conduttore Pierluigi Diaco ha intervistato le signorine buonasera Rosanna Vaudetti e Maria Giovanna Elmi.

Insieme ai loro ricordi si è parlato della televisione di una volta, che non c’è più. “Era un tv educata… dopotutto ci dicevano che rappresentavamo la Rai, che dovevamo entrare in punta di piedi nelle case degli italiani” ha raccontato Maria Giovanna Elmi nel ripercorrere il filo conduttore della sua carriera in Rai.

L’intervista è stata arricchita di vari spezzoni video di vecchie trasmissioni, con tanti protagonisti storici come Pippo Baudo e Lorella Cuccarini. Un’occasione per Diaco che ha fatto i complimenti alla conduttrice, capace di andare in onda con classe e eleganza durante l’esperienza a La Vita in Diretta con Alberto Matano.