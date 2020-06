Io e te, la puntata di oggi, 26 giugno 2020: anticipazioni e ospiti di Pierluigi Diaco

Anche oggi non mancherà Io e Te, il programma con Pierluigi Diaco che in compagnia di Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo condurrà l’ultimo appuntamento settimanale. Come al solito dalle 14 tutti sintonizzati su Rai Uno.

Nell’ultima puntata di Io e te è stata ospite la giornalista Bianca Berlinguer, che ha parlato della sua vita e della sua carriera. In questa puntata, però, c’è stato un momento di imbarazzo per un’esternazione di Pierluigi Diaco che, non volendo, potrebbe aver fatto una gaffe.

Diaco ha parlato dello stile della Berlinguer come conduttrice, definendolo spontaneo e libero. Ma poi un’uscita poco chiara del conduttore: “Amo la noia in televisione…“.

I social si sono scatenati, in quanto sembrerebbe proprio che Diaco abbia detto che la tv della Berlinguer sia noiosa. Un commento non voluto, probabilmente, sicuramente non riferito alla giornalista di CartaBianca.