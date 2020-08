Io e te, la puntata di oggi, 27 agosto 2020: ospiti e anticipazioni con Pierluigi Diaco

Anche in questa giornata non mancherà l’appuntamento con Io e te, programma condotto da Pierluigi Diaco dalle 14,30. Nuove interviste con ospiti d’eccezione, come sempre su Rai Uno.

Nell’ultima puntata in studio l’amatissimo ex ballerino di Amici Kledi Kadiu, che ha raccontato il suo passato, in particolare il viaggio difficile dall’Albania all’Italia.

“Quando ho preso la nave verso l’Italia ho avuto per un attimo un ripensamento” ha ricordato Kledi. “Ero appena salito a bordo, e ho avuto paura di lasciare la mia famiglia. Sono molto affezionato a loro, a mia sorella e soprattutto a mia nonna, che ora non c’è più“. Un ricordo che ha lasciato l’ex ballerino in lacrime.

Poi ha continuato. “I primi giorni in Italia sono stati difficili, che ogni tanto racconto ai miei amici connazionali quando faccio degli incontri, e ogni volta racconto aneddoti nuovi, perché parlando me ne vengono in mente altri. Io e altri poi siamo stati rimpatriati”.

Inevitabile la domanda su Maria De Filippi: “Maria è molto esigente, è una tosta, ha un fiuto molto particolare per le persone e siamo tutt’ora in contatto” ha detto Kledi Kadiu. “Ho lavorato con lei per 17 anni, è una persona molto corretta, è rimasta nel mio cuore. La popolarità che mi ha dato Amici mi ha aperto tutte le porte”