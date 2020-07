Io e te, la puntata di oggi, 30 luglio 2020. Anticipazioni e ospiti di Pierluigi Diaco

Ritorna lo spazio pomeridiano dedicato al programma Io e te, con la conduzione di Pierluigi Diaco come al solito dalle 14 su Rai Uno. Anche oggi si alterneranno nuovi ospiti per le ormai celebri interviste.

Io e te: orario in tv e streaming, anticipazioni Rai1 e Raiplay, quando va in onda, conduttori

Nell’ultima puntata il conduttore Pierluigi Diaco ha intervistato Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi. Ancora una volta, il conduttore ha mostrato il suo carattere senza peli sulla lingua, gelando un esterrefatto Paolo.

Ancora prima di iniziare a fargli delle domande, Diaco è infatti partito in quarta, mettendo in chiaro quello che sarebbe stato il tono dell’intervista. “Non parlerò della tua ultima esperienza televisiva al Grande Fratello Vip e della tua fidanzata perché non me ne importa nulla”, ha tuonato Diaco.

Paolo Ciavarro, che magari si aspettava di parlare dei “soliti” temi e della storia con Clizia Incorvaia, è rimasto alquanto interdetto.