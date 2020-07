Io e te, la puntata di oggi, 6 luglio 2020. Ospiti di Pierluigi Diaco

Ritorna oggi l’appuntamento con Io e te, la trasmissione condotta da Pierluigi Diaco che riprende le redini dello studio per l’inizio della nuova settimana. Dalle 14 su Rai 1, appuntamento fisso per tanti italiani.

Io e te: orario in tv e streaming, anticipazioni Rai1 e Raiplay, quando va in onda, conduttori

Dopo l’ultima puntata è sempre più nell’occhio del ciclone il conduttore Pierluigi Diaco, a causa delle sue esternazioni (ormai diventate molto note per i telespettatori assidui) e per la polemica contro Alberto Matano.

Non è un mistero infatti che Diaco abbia sostenuto Lorella Cuccarini, affermando che la conduttrice sia stata mandata via da La Vita in Diretta per colpa di Matano.

Mentre in tanti sui social lo “bacchettano” per i suoi comportamenti a volte “fumantini”, Diaco si è fatto sentire su Twitter in merito a un presunto episodio con Georgia Luzi.

“Resisterò a questo schifoso linciaggio mediatico. Se qualcuno osa sostenere che avrei tirato una sedia ad una conduttrice con cui ho condiviso l’esperienza di Uno Mattina Estate nel 2010, passo alle azioni legali…” ha sbottato Diaco.