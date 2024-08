Trump ha le idee chiare: ‘Io il miglior presidente per i neri da Lincoln’. “Sono stato il miglior presidente per i neri da Abraham Lincoln” ha detto Donald Trump in un’intervista alla National Association of Black Journalists (Nabj), la più importante associazione di giornalisti afroamericani con oltre 4.000 membri.

La dichiarazione del tycoon è stata accolta da fischi. Trump attacca una giornalista. “Non sono stato mai accolto in maniera così maleducata. Lavora alla Abc?”, ha detto l’ex presidente incalzando: “Questa ostilità è una vergogna…”

Aggiornamento ore 7.15

I commenti di Donald Trump sull’identità razziale di Kamala Harris sono “offensivi” e “ripugnanti”: ad affermarlo è la portavoce della Casa Bianca Karin Jean-Pierre in risposta ad una domanda sulle parole del tycoon durante un’intervista alla National Association of Black Journalists (Nabj), in cui ha messo in discussione l’origine ‘black’ della sua rivale nella corsa per la Casa Bianca.

“Nessuno ha il diritto di dire a qualcuno chi è.

Lei è la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. Dobbiamo portare un po’ di rispetto al suo nome, punto”.

Aggiornamento ore 10.11

Gli americani meritano di meglio” di Donald Trump: “la nostra battaglia è per il futuro e per la libertà”. A dirlo è Kamala Harris riferendosi alle parole dell’ex presidente americano, secondo il quale la vicepresidente “era indiana e poi è diventata nera”.

“Questo pomeriggio abbiamo sentito Trump ed è sempre lo stesso vecchio spettacolo di divisione e mancanza di rispetto”: gli americani hanno bisogno di “un leader che dice la verità, che non risponde con ostilità e rabbia ai fatti e che capisce che le differenze non ci dividono”, ha affermato la Harris.

Aggiornamento 12.26