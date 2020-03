Iorestoacasa? “Il Prefetto blocchi gli sfratti nel Comune di Roma”

Ovviamente questo è il momento della ‘prevenzione’, l’occasione giusta per dimostrare che quando serve siamo tutti uniti per superare i momenti più brutti. Ciò non significa però dimenticare chi sta peggio. Giustamente in questi giorni, ligi alle disposizioni emanate dal governo per ‘contenere’ l’emergenza sanitaria, ciascuno di noi ha aderito allo slogan ‘restoacasa’ ma, purtroppo, c’è anche chi questa frase non può firmarla perché sta rischiando seriamente di doverla lasciare la casa.

Ci riferiamo alle centinaia di famiglie che, per più differenti motivazioni, sono ormai entrate nel mirino della forza pubblica, che si appresta a sgomberarli senza troppi complimenti.

Ora, senza entrare nel merito di ciascuna questione, in questo momento pensiamo prevalga su tutto, pensare a poter garantire salute e sicurezza per tutti. Ecco perché stamane, attraverso una nota, Yuri Trombetti (nella foto), responsabile casa Pd Roma, ha rivolto un ‘accorato’ appello: “Stiamo aderendo tutti alla meritevole campagna IORESTOACASA per evitare il diffondersi del virus che ha colpito troppo persone in Italia e anche nella nostra regione.

E’ necessario in una città come Roma, che ha un numero di esecuzioni di sfratto giornaliere impressionante, che il Prefetto sospenda le esecuzioni per le famiglie che si trovano in casa e devono uscire per pignoramenti della propria abitazione e per le famiglie che devono lasciare la casa a seguito di una sentenza del Tribunale. Questa decisione – spiega l’esperto del Pd – è stata adottata già a Mantova e Milano e sarebbe incomprensibile non adottarla a Roma

Facciamo nostro l’appello delle forze sindacali e associative in questo senso e scriveremo immediatamente al Prefetto per chiedere tale misura.“

Speriamo che, chi dovere, almeno in questo momento, si metta una mano sulla coscienza intervenendo al più presto…

Max