iPhone 11, schermo verde: perché succede, quando capita e come risolvere

Molti possessori di iPhone 11 hanno segnalato una strana colorazione verde sullo schermo quando sbloccano il telefono. La maggior parte degli utenti ha notato che ha iniziato a verificarsi dopo aver scaricato il recente aggiornamento di iOS 13.5.1.

La maggior parte delle persone afferma che il loro schermo diventa verde quando sono attivate la Dark mode e il Night Shift, mentre altri lo hanno provato quando hanno impostato la luminosità sull’impostazione più bassa possibile.

Gli utenti hanno anche notato che la colorazione alla fine scompare, ma poi ritorna inaspettatamente.

iPhone 11 perché lo schermo diventa verde: bug nella dark mode, ecco la soluzione. Problema nell’ultimo aggiornamento software?

Un utente di Reddit ha scritto: “Circa il 25% delle volte in cui sblocco il mio iPhone 11 Pro lo schermo sembra tutto sbiadito con una tinta verde. Dopo circa 3 secondi torna alla normalità. Qualcuno ha mai avuto questo evento o sa se questo è un problema su iPhone 11s?”

Non è ancora chiaro esattamente quale sia la causa del problema e al momento non esiste una soluzione alternativa specifica, oltre a provare a disabilitare alcune delle funzionalità avanzate di gestione del colore come True Tone, Night Shift e Dark Mode.

Secondo alcuni utenti, la cosa è spuntata dall’aggiornamento iOS 13.4.1, il che suggerisce che potrebbe essere un problema di software.

Alcune persone sono riuscite a far cessare il problema dopo aver riavviato il loro iPhone, ma altri no. Se questo è davvero un problema software, Apple potrebbe essere in grado di risolvere il problema in un futuro aggiornamento di iOS.

Forbes afferma che il problema potrebbe essere una combinazione di problemi software e hardware con display OLED difettosi che sono influenzati da una modifica dei recenti aggiornamenti di iOS.

Gli utenti hanno segnalato molti problemi da quando l’aggiornamento iOS 13 di Apple è stato rilasciato l’anno scorso.

Molte persone hanno affermato che iOS 13.2 stava scaricando le batterie in poche ore, mentre altri hanno affermato che i loro dispositivi si sono riscaldati durante la ricarica.

