iPhone 12, il concept video rileva come potrebbe essere il nuovo smartphone Apple

Un incredibile video realizzato dai fan mostra come potrebbe essere il prossimo iPhone di Apple quando verrà lanciato entro la fine dell’anno.

Basandosi su varie voci e fughe di notizie emerse negli ultimi mesi, la clip di YouTube mostra un cellulare con un design “retrò” squadrato. Soprannominato “iPhone 12“, apparentemente il cellulare verrà fornito con un sistema a doppia fotocamera posteriore e un display compatto da 5,4“.

Apple non ha ancora annunciato che sta realizzando un nuovo iPhone, anche se è abbastanza sicuro dire che uno sia in lavorazione. L’azienda rilascia normalmente iPhone a settembre di ogni anno.

iPhone 12, ecco il video di come sarà: caratteristiche, design, scheda tecnica, hardware, schermo, fotocamera, prezzo

A cura di Concept Creator, il nuovo video offre agli spettatori uno sguardo dettagliato al potenziale design dell’iPhone 2020. Secondo il video, l’iPhone 12 arriverà in almeno tre varianti di colore e per un costo di soli 649 dollari.

Naturalmente, non c’è modo di sapere se il prossimo telefono assomiglierà a quello rappresentato nel video di ConceptCreator. Non sapremo come sarà effettivamente l’iPhone 12 fino a quando Apple non lo annuncerà ufficialmente, probabilmente entro la fine dell’anno.

Recenti rapporti hanno suggerito che l’iPhone 12, non ancora annunciato da Apple, arriverà in quattro varianti, tutte con connettività 5G. Il cellulare arriverà presumibilmente in varie dimensioni: una versione mini da 5,4 pollici, un modello base iPhone 12 da 61 pollici, un 6,1 pollici 12 Pro e un 6,7 pollici 12 Pro Max.

Il mini costerà appena 700 dollari, mentre i modelli base 6.1 e Pro saliranno rispettivamente a 750 e 999 dollari. Il più grande del gruppo, l’iPhone 12 Pro Max, costerà 1.099 dollari, secondo i rumors.

Sebbene di dimensioni simili, 12 e 12 Pro differiranno nel numero di fotocamere sul retro: due e tre, rispettivamente. Come per i cellulari Apple più recenti, la serie iPhone 11, possiamo aspettarci che la tripla fotocamera posteriore includa obiettivi grandangolari e teleobiettivi.

Apparentemente, 12 Pro e 12 Pro Max porteranno anche lo scanner LiDAR. Si tratta di un tipo di tecnologia laser che misura le distanze per mappare accuratamente una scena in 3D. Significa si possono creare effetti di realtà aumentata molto più accurati, come Pokémon Go o filtri Snapchat avanzati.

Apple ha recentemente aggiunto LiDAR a un prodotto per la prima volta in assoluto con il lancio del nuovo iPad Pro. La caratteristica chiave per l’iPhone 12, tuttavia, sarà la connettività 5G, che utti e quattro i modelli avranno di serie.