iPhone 12, possibile prezzo, 5G e data d’uscita: le anticipazioni

Luglio e agosto sono mesi di vacanza, ma per i fan di Apple rappresentano l’avvicinamento al nuovo modello di iPhone. Così inizia a volare la fantasia: come sarà il nuovo iPhone 12, quanto costerà, quando uscirà? Domande lecite per chi non aspetta altro da oltre un anno e ha voglia di accaparrarsi subito la nuova creatura della mela.

Di ufficiale c’è ancora poco, per questo bisognerà affidarsi a indiscrezioni e anticipazioni di portali affidabili, che non rappresentano comunque garanzia di veridicità assoluta. Diverse voci però iniziano a circolare sul nuovo modello di iPhone, è possibile quindi iniziare a farsi un’idea su come sarà e quali saranno le caratteristiche che lo completeranno.

IPhone 12, quello che c’è da sapere

Il primo punto importante su cui fare luce è la quantità di modelli del nuovo iPhone: secondo le prime fonti sarebbero quattro: il classico e il Pro dovrebbero uscire in contemporanea mentre gli alti due modelli potrebbero vedere la luce nei mesi successivi. Questo per soddisfare ogni necessità e portafoglio. Insomma, ce ne sarà per tutti i gusti.

Per quanto riguarda l’aspetto estetico è molto probabile che verrà ridotto drasticamente il notch, utile al riconoscimento facciale, ma ritenuto troppo invasivo nel precedente modello. La richiesta dei fan dovrebbe quindi essere accolta in questo senso. Per il resto è probabile che il nuovo iPhone 12 si affidi alle forme dei vecchi iPhone 4s.

Capitolo 5G: dopo aver deciso di evitare la nuova tecnologia con iPhone11, Apple inserirà certamente il 5G nei nuovi modelli, in modo da stare al passo della concorrenza che ha già adottato la tecnologia su vari smartphone usciti di recente. Una notizia che potrebbe far storcere la bocca: è possibile che iPhone 12 non sarà dotato di caricabatterie all’interno dell scatola, questo per evitare ulteriore inquinamento dato che Apple crede che un acquirente di iPhone 12 possieda già un dispositivo di caricamento.

Veniamo ora alla data d’uscita, anch’essa ancora ignota. È probabile, come accade spesso, che il nuovo iPhone esca a settembre. Ma l’emergenza coronavirus potrebbe aver rallentato i lavori e di conseguenza anche la data d’uscita. Che al limite potrebbe slittare ad ottobre. Per quanto riguarda il prezzo si possono varare diverse ipotesi: il modello Pro potrebbe superare abbondantemente i 1.200 euro, mentre il modello base potrebbe arrivare in Europa intorno ai 750 euro.