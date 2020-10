iPhone 12 quando esce? Apple annuncia evento il 13 ottobre

Apple ha confermato un importante evento virtuale per il 13 ottobre, in cui verranno probabilmente svelati tantissimi nuovi gadget.

I fan sospettano che il tanto atteso iPhone 12 sarà finalmente svelato. Il mese scorso Apple ha ospitato uno speciale evento Time Flies, dove ha rivelato un nuovo Apple Watch e due modelli di iPad.

Ma i fan sono rimasti delusi dalla totale assenza di un iPhone. Si ritiene che la crisi sanitaria globale di quest’anno abbia comportato un leggero arretramento del lancio di iPhone, tuttavia, i fan dovrebbero ancora portare in borsa l’ultimo modello giusto in tempo per Natale.

L’evento di quest’anno si terrà il 13 ottobre, alle 10:00 in California. Ciò significa che gli italiani possono sintonizzarsi sul web streaming in diretta alle 19:00.

Lo streaming sarà gratuito e disponibile a livello globale per tutti i fan di Apple. Lo slogan scelto per l’evento è “Hi, Speed“, un chiaro gioco della frase “high speed”.

Potrebbe significare che le prestazioni di elaborazione veloci saranno al centro della scena. In cima all’agenda sarà probabilmente l‘iPhone 12, che tecnicamente arriverà con un mese di ritardo.

Si prevede che arriverà in ben quattro versioni, denominate iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Max.

Almeno alcuni di questi modelli dovrebbero supportare velocità Internet mobili 5G super veloci. Apple non ha ancora lanciato un iPhone 5G, a differenza dei rivali Samsung e Huawei, quindi tutti gli occhi sono puntati sull’azienda della mela.

Altri miglioramenti arriveranno probabilmente sotto forma di durata della batteria, prestazioni e miglioramenti della fotocamera.

Ma non è tutto iPhone: molte voci suggeriscono che vedremo anche altri gadget. Uno di questi è un gadget in stile Tile per il rilevamento della posizione da applicare a oggetti del mondo reale. Potrebbe essere chiamato AirTags, anche al momento sono solo congetture

Apple dovrebbe anche lavorare su un paio di cuffie over-ear in stile AirPods. Si dice che queste siano un chiaro rivale di Beats, il marchio secondario di cuffie di Apple.

E altri probabili gadget includono nuovi modelli di iPad e MacBook, anche se è possibile che questi possano arrivare a novembre.

