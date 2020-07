iPhone, Apple Music scarica la batteria: ecco la soluzione

Diversi utenti hanno pubblicato sul forum di supporto di Apple questa settimana dopo aver scoperto che le loro batterie per iPhone si stavano scaricando, con l’app di Apple Music principalmente da incolpare.

Un utente ha scritto: “Ho un iPhone 8 con IOS 13.4.1 tutto è aggiornato e ha funzionato bene fino a questo fine settimana. All’improvviso la mia batteria ha iniziato a scaricarsi molto più velocemente di prima. Osservando l’utilizzo della batteria sembra che Apple Music lo stia causando.”

Apple Music, il problema della batteria che si scarica: ecco come risolverlo

“Ho disattivato l’aggiornamento delle app in background per tutte le app e tuttavia Apple Music sta ancora scaricando la batteria quando non è in uso; Il 53% dell’utilizzo della batteria nelle ultime 24 ore senza utilizzare l’app. ”

Nel frattempo, un altro utente ha scritto: “Questo è successo al mio iPhone X per tutto il weekend. Il telefono stava diventando incredibilmente caldo e il folle consumo della batteria, nonostante non avesse usato l’app Music per averlo aperto. ”

Mentre la soluzione ovvia sarebbe aggiornare il tuo iPhone, sfortunatamente questo non aiuta, con gli iPhone in esecuzione sul sistema operativo più recente tutti interessati.

Purtroppo, al momento, sembra che l’unica soluzione al problema sia eliminare l’app Music.

ZDNet ha consigliato: “La correzione temporanea più affidabile per questo bug finora sembra essere eliminare l’app Music (premere su di essa fino a quando non viene visualizzato il menu e scegliere Elimina app). Abbastanza drastico, ma sembra essere l’unica opzione che funziona per i più colpiti da questo bug.”

Il fatto che il problema abbia interessato più utenti indica che c’è chiaramente un problema. ZDNet ha aggiunto: “C’è chiaramente un problema e, si spera, iOS 13.6, che è attualmente in beta, porterà un po ‘di sollievo alle persone colpite”.