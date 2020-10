iPhone, ecco perché è più lento: la batteria si scarica di più dopo il lancio di iPhone 12?

Apple ha presentato quattro nuovi modelli di iPhone 12, ma questo significa che il tuo vecchio modello funziona più lentamente? I possessori di iPhone si lamentano sempre del fatto che la durata della batteria e le prestazioni diminuiscono dopo un evento Apple e il 2020 non è stato diverso.

In questo momento, i possessori di iPhone stanno andando su Twitter per lamentarsi del fatto che i loro iPhone non funzionano come al solito. Alcuni utenti sensibili al tema della cospirazione lo collegano all’evento di lancio di iPhone 12 di Apple, suggerendo che si tratta di un complotto sinistro per farti aggiornare.

I vecchi utenti di iPhone lamentano i telefoni “rallentati” dopo l’evento Apple iPhone 12: ecco la verità

Dopotutto, ci sono quattro nuovi modelli di iPhone 12 disponibili in questo momento, a partire da 699 dollari. Ma non ci sono prove che Apple stia operando una grande cospirazione. La risposta è molto più semplice e, addirittuta, più noiosa.

Come parte del lancio del nuovo iPhone, Apple ha recentemente lanciato il nuovo aggiornamento di iOS 14. I file e le app del telefono sono organizzati in indici, mantenendo tutte le informazioni del telefono organizzate e, soprattutto, rapidamente accessibili.

Quando si verifica un aggiornamento software importante, molti dei codici e dei sistemi che compongono il telefono vengono modificati in modo significativo. Ciò significa che il tuo iPhone deve riorganizzare e reindicizzare le app ei dati sul tuo telefono, per renderlo più ricercabile.

Ciò pone una forte domanda sul processore del tuo iPhone, che inevitabilmente crea un ulteriore consumo della batteria. La buona notizia è che questo processo dura solo per circa 24-48 ore, quindi la durata della batteria dovrebbe tornare alla normalità pochi giorni dopo l’aggiornamento di iOS 14.

Leggi anche: come fare uno screenshot facendo tap sul retro dell’iPhone

Naturalmente, ci sono altri motivi per cui anche le prestazioni e la durata della batteria potrebbero essere problematiche. Con l’arrivo di iOS 14, molti sviluppatori iniziano improvvisamente ad aggiornare le loro app per supportare il nuovo sistema e le nuove funzionalità.

Ecco perché probabilmente ultimamente hai visto molti altri aggiornamenti delle app sul tuo App Store. Se hai attivato gli aggiornamenti automatici delle app, questi aggiornamenti verranno eseguiti in background per tutto il giorno. Ciò crea un carico aggiuntivo sul processore e richiede una connessione Internet, entrambi i quali scaricheranno la batteria più rapidamente.

Se hai un iPhone da alcuni anni, potrebbe andare meno bene di quanto non fosse appena uscito dalla scatola. Infine, i principali aggiornamenti di iPhone in genere ci portano a utilizzare i nostri telefoni un po’ di più. Gli utenti appassionati si affrettano a provare nuove funzionalità e inevitabilmente trascorrono più tempo sui loro telefoni ogni giorno, e questo è un fattore che contribuisce alla durata della batteria del telefono.