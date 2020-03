iPhone, il trucco della calcolatrice “rivoluzionario” per fan Apple

Un trucco della calcolatrice per iPhone è stato etichettato come qualcosa “che cambia la vita” dagli stupiti fan di Apple. Il trucco risolve la cosa più frustrante del calcolatore di iPhone: l’incapacità di digitare un backspace.

Eppure, basta un semplice scorrimento a sinistra o destra sullo schermo per rimuovere un numero, il che è particolarmente utile se si commette un errore nel mezzo di una lunga somma.

iPhone: ecco il trucco per cancellare le cifre dalla calcolatrice

Mentre la funzione è disponibile da anni, molti utenti iPhone lo stanno scoprendo solo ora, dopo che Kristine Gosse ha pubblicato la cosa su Facebook la scorsa settimana. Gosse ha scritto: “Quanti anni avevi quando hai scoperto che puoi cancellare una singola cifra nel tuo calcolatore iPhone scorrendo a sinistra o a destra? Abbastanza sicuro di aver sprecato anni della tua vita premendo quel ‘C’ ”

Il suo post è stato condiviso oltre 153.000 volte dagli utenti scioccati di iPhone. Uno ha risposto: “Seriamente Kristine Gosse, mi hai cambiato la vita! Prima tenendo premuta la barra spaziatrice per controllare il cursore e ora con questo.” Un altro ha aggiunto: “Questo rivoluzionerà tutta la mia vita, ne sono sicuro!”

Il post arriva poco dopo che è stato scoperto un altro trucco con la tastiera per iPhone, che rende molto più semplice la modifica dei testi. Il food blogger Krissy Brierre-Davis ha twittato: “Come mai ragazzi non mi avete mai parlato di questo trucco per iPhone? Mi sento ingannato.”

Per usare il trucco, tocca e tieni premuta la barra spaziatrice e sposta il pollice a sinistra, a destra, in alto o in basso. Noterai che questo sposta il cursore lungo il testo, permettendoti di modificare senza toccare il testo con il pollice.