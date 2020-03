iPhone: il trucco per bloccarlo e proteggerlo dai bambini

Se sei un genitore di bambini piccoli, è probabile che tu abbia provato il fastidio di essere tagliato fuori dallo smartphone grazie ai tuoi figli che si intromettono interagendo con esso.

Ma i giorni in cui bisogna aspettare ore per rientrare in possesso del tuo iPhone sono un ricordo del passato, grazie a una funzione poco conosciuta.

La funzione, denominata Accesso guidato, ti consente di “bloccare” temporaneamente il touchscreen, essenzialmente a prova di bambino sul tuo iPhone.

iPhone: come bloccare lo schermo con l’Accesso guidato

Apple ha spiegato: “L’accesso guidato limita il tuo dispositivo a un’unica app e ti consente di controllare quali funzionalità sono disponibili. Puoi attivare l’accesso guidato quando lasci che un bambino utilizzi il tuo dispositivo, o quando gesti accidentali potrebbero distrarti.”

Molti genitori hanno commentato su Twitter, negli ultimi mesi, per lodare la pratica funzionalità. Un utente ha twittato: “Non ho mai capito a cosa servisse la funzione di accesso guidato all’accessibilità fino a quando non ho avuto un bambino e ora lo uso ogni singolo giorno. Grazie al cielo.” E un altro scherzato: “L’accesso guidato per iPhone è probabilmente l’aggiornamento più utile”

iPhone: il trucco per bloccare lo smartphone con accesso guidato. Ecco come fare passo dopo passo

Per fortuna, la funzione è molto semplice da configurare: ecco una guida dettagliata.

1. Per configurare l’accesso guidato, vai su Impostazioni> Accessibilità, quindi attiva Accesso guidato.

2. Tocca Impostazioni passcode, quindi tocca Imposta passcode di accesso guidato.

3. Immettere un passcode, quindi inserirlo nuovamente. Da lì, puoi attivare Face ID o Touch ID come modo per terminare una sessione di Accesso guidato.

Come avviare una sessione di accesso guidato:

1. Apri l’app che vuoi che tuo figlio usi

2. Se hai un iPhone X o successivo, fai triplo clic sul pulsante laterale. Su un iPhone 8 o precedente, fai triplo clic sul pulsante Home

3. Se si desidera che parti dello schermo smettano di rispondere al tocco, utilizzare il dito per circondare quelle aree. Puoi spostare o ridimensionare il cerchio o toccare la X per rimuoverlo.

4. Tocca Accesso guidato, quindi tocca Avvia

5. Per terminare la sessione, fai triplo clic sul pulsante laterale o Home, inserisci il passcode, quindi tocca Fine.