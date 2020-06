IPhone, trucchi: ecco la mappa nascosta che traccia i tuoi spostamenti

Il tuo iPhone tiene traccia dei tuoi movimenti del mondo reale, che puoi visualizzare su una mappa.

La funzione poco conosciuta è nascosta nelle impostazioni del tuo iPhone e mostra i tuoi movimenti esatti negli ultimi mesi.

Il telefono ha infatti una funzione chiamata Servizi di localizzazione, che utilizza la tua posizione per migliorare varie funzioni sul dispositivo.

Ciò include Posizioni rilevanti, un registro a rotazione dei tuoi movimenti nel mondo reale, che vengono quindi utilizzati per offrire altri servizi.

Ad esempio, se il tuo iPhone è a conoscenza del tuo tragitto giornaliero, può fornire informazioni temporali su misura per il tuo viaggio.

iPhone, la mappa nascosta che segna dove vai: ecco come trovarla nelle impostazioni

Potresti farti prendere dal panico che Apple stia tenendo un registro di ogni tua mossa, ma non è proprio così.

“Le posizioni rilevanti sono crittografate e non possono essere lette da Apple”, secondo la società di Cupertino. Ciò significa che le informazioni sulla posizione sono memorizzate sul tuo iPhone e sono crittografate e dissociate da te.

Nessun estraneo può vedere le tue sedi significative e non sono accessibili nemmeno tramite iCloud. E anche se un amico sta usando il tuo iPhone, non può entrare in posizioni significative senza prima superare un Face ID o il blocco Touch ID.

Tuttavia, se sei davvero preoccupato che un coniuge possa intrufolarsi sul tuo iPhone e sorprenderti al pub quando dovresti essere al lavoro, potrebbe valere la pena disattivare il sistema, o almeno cancellare la tua cronologia.

Innanzitutto, avvia l’app Impostazioni sul tuo iPhone, quindi tocca la sezione Privacy. Quindi fai clic su Servizi di localizzazione e scorri fino alla fine della pagina, dove dovrai toccare Servizi di sistema.

Vai alla scheda Posizioni rilevanti, a quel punto ti verrà chiesto di accedere con Face ID, Touch ID o il tuo passcode.

Dovresti vedere un lungo elenco di città, in cui puoi attingere per trovare varie località in cui ti sei già trovato. Tutte queste posizioni sono incluse in una mappa nella parte superiore dello schermo.

Potrebbe anche evidenziare la tua ‘Casa’ e ‘Lavoro’, che dovrebbero essere le tue destinazioni più visitate.