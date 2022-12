Ipogeo Latina Srl – Codici: presentate le prime opposizioni contro le cartelle esattoriali per il Cimitero Urbano

Sono state depositate in questi giorni le prime opposizioni contro le cartelle esattoriali emesse dalla Ipogeo Latina Srl.

L’iniziativa avviata dall’associazione Codici, con il prezioso supporto della delegazione pontina, riguarda il Cimitero Urbano di Latina.

“Abbiamo tentato in tutti i modi di trovare una soluzione al problema – dichiara Antonio Bottoni, Responsabile di Codici Latina – anche tramite il Comune, che ha l’obbligo di vigilanza sulle attività della Ipogeo Latina Srl. Purtroppo, siamo costretti a seguire la strada giudiziaria per evitare che i cittadini paghino cifre non dovute. A nostro avviso, infatti, la società non può richiedere queste somme”.

“Abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere segnalazioni da parte degli utenti – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ed abbiamo compiuto i primi passi dell’azione che avevamo annunciato nelle scorse settimane. Naturalmente non finisce qui. Continueremo a lavorare per tutelare i cittadini”.

“Riteniamo che la società non sia dotata del potere di ricorrere alla riscossione tramite ruolo esattoriale – spiega Marco Malandrucco, avvocato di Codici – e per questo chiediamo l’annullamento delle cartelle esattoriali emesse dalla Ipogeo Latina Srl”.

L’azione avviata dall’associazione Codici nei confronti della società non riguarda solo il pagamento del cosiddetto contributo di mantenimento per i servizi cimiteriali del Cimitero Urbano di Latina.

I cittadini possono segnalare alla delegazione pontina anche altre eventuali problematiche emerse con la Ipogeo Latina Srl.

È possibile mettersi in contatto con Codici Latina telefonando al numero 335.66.89.009, mentre per rivolgersi allo Sportello Nazionale è possibile chiamare il numero 06.55.71.996 oppure scrivere all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org.

Max