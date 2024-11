Ippodromo di Capannelle, il sindacato Siag scrive al Comune

L’Ippodromo di Capannelle, storico impianto ippico romano, potrebbe chiudere i battenti a partire dal 1° gennaio, lasciando nell’incertezza centinaia di famiglie che dipendono dalle sue attività. Il sindacato Siag ha lanciato un appello al Comune di Roma, sollecitando interventi urgenti per scongiurare lo stop alle corse e il conseguente impatto sociale.

Ippodromo di Capannelle, l’allarme del Siag

Il “bando ponte” indetto dal Comune per garantire la continuità gestionale dell’impianto è rimasto senza partecipanti. Questo ha posto il Campidoglio davanti a una corsa contro il tempo per individuare una via d’uscita che eviti la chiusura dell’ippodromo. I lavoratori sono stati ricevuti da Albino Ruberti, Capo della Segreteria del Sindaco Gualtieri, per discutere possibili soluzioni, ma al momento la situazione resta complessa.

Il sindacato italiano allenatori guidatori (Siag) ha scritto al Comune di Roma: “Dopo il 31 dicembre l’ippodromo di Capannelle diventerà un problema di ordine pubblico con la presenza di animali e persone, abusivi e non, e toccherà a voi gestire la situazione, assicurare le pulizie, lo smistamento del letame, la distribuzione di acqua e luce, la manutenzione delle piste per i cavalli”.

E ancora: ”Noi come associazione abbiamo partecipato alla riunione che sancì l’assegnazione dell’ippodromo per un anno a Hippogroup Capannelle con la promessa dell’assessore allo Sport Alessandro Onorato di promuovere un bando nel 2024 per trovare un nuovo gestore dal 2025. Tutto questo non è successo, ora si rischia di chiudere l’intero impianto e di abbandonarlo a se stesso lasciando padri di famiglia senza lavoro e un intero settore senza l’ippodromo piu importante d’Italia”.

Il Siag ha chiesto a Gualtieri di convocare le sigle degli operatori ippici “residenti” nell’ippodromo: ”In caso contrario, non si esiterà a manifestare per le vie di Roma, anche se tale eventualità viene lasciata come “ultima ratio”, dato che per Roma il 2025 sarà l’anno del Giubileo e che gli ippici preferirebbero evitare problemi di ordine pubblico in vista di tale avvenimento”.