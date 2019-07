Ippoliti: l’Adnkronos proietterà il trailer del mio film

”E’ ‘altamente lesivo’ su che base? Io non sono mai stato diffidato né querelato, la diffida è arrivata al festival non a me. Se trovo la location giusta per proiettare il trailer, la Prati sarebbe la benvenuta. Così si renderebbe conto che il mio film non ha niente di lesivo”. Gianni Ippoliti, noto ed istrionico giornalista-conduttore televisivo, risponde così a chi gli chiede conto della querela che la ‘soubrette’ Pamela Prati ha annunciato nei suoi confronti, in quanto il film che Ippoliti starebbe girando sulla vicenda delle presunte nozze con l’imprenditore Mark Caltagirone, sarebbe lesivo per la sua immagine.

Incontrato dal giornalista dell’agenzia di stampa AdnKronos, che ha accettato di proiettare – data da destinarsi – al Palazzo dell’Informazione di Piazza Mastai, il trailer di ‘Mark Caltagirone, una storia italiana’, definito dallo stesso regista-giornalista “un fanta-thriller“, Ippoliti tiene subito a precisare che però ”La proiezione sarà aperta solo alla stampa”.

Ippoliti: Mark Caltagirone esiste e si vuol sposare…

Mentre proseguono i ciak ambientati nella Capitale (domani dovrebbe essere la volta de ”lo scontro tra gli avvocati della showgirl e delle sue agenti e si girerà fuori dal Palazzo di Giustizia“), riguardo alla trama del film ed alla sua uscita il regista spiega che “Si basa su tutto quello che abbiamo visto e sentito. Nulla di più. I protagonisti in preda a difficoltà economiche si accusano l’uno con l’altro e Mark Caltagirone esiste e si vuole sposare…Quando uscirà? Non lo so ancora, la vicenda ogni giorno si riempie di colpi di scena. Con l’apertura dei palinsesti invernali sono sicuro che usciranno altre cose perciò preferisco attendere gli eventi”.

In realtà la proiezione del trailer era stata annunciata per il 26 luglio, nell’ambito Festival del Cinema di Maratea, un evento che poi l’organizzazione locale ha preferito cancellare, dopo che i legali della Prati li ha diffidati in quanto, il contenuto girato da Ippoliti sarebbe “altamente lesivo per la showgirl”.

Ma il neo regista non si da certo per vinto. E dopo essersi assicurato l’egida dell’AdnKronos per questa proiezione, ha annunciato che “devo vedere alcune persone del mondo cinema alla conferenza stampa di presentazione del cartellone della mostra del cinema di Venezia. Chiederò a loro qualche consiglio su come muovermi”. Prevediamo settimane, se non mesi, di nuove turbolenze in relazione a queste presunte nozze…

Max