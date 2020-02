Ira Salvini: “Ho chiesto al governo uno stop Equitalia: niente. Vergogna”

Abbiano presentato un articolato piano “per tutelare famiglie, lavoratori, imprese, commercianti, artigiani e partite IVA”, ma a quanto pare è rimasto inascoltato…

E’ furioso Matteo Salvini, evidenziando per l’ennesima volta che “Domani centinaia di migliaia di Italiani dovranno pagare migliaia di euro per Equitalia. Vista la crisi, la Lega aveva chiesto un rinvio per aiutare tante famiglie in difficoltà, ma dal governo Conte nessuna risposta. Vergogna!“.

Questo perché nel piano elaborato dalla Lega, e presentato anche a Conte, tra le varie proposte c’era la “Sospensione dei termini per il versamento delle rate per la rottamazione e altri adempimenti con scadenza imminente. Alla ripresa dei pagamenti, rate ridotte, senza applicazione di sanzioni e interessi“.

Max