Irama: età, fidanzata e vita privata del cantante uscito da Amici

Occhi di ghiaccio, sguardo sicuro e voce che incanta. Irama è diventato ormai uno degli artisti emergenti più apprezzati nel panorama italiano. Esploso artisticamente ad Amici ha confermato il suo talento anche a Sanremo e ora punti a traguardi ambiziosi. È nato nel 1995 a Carrara, ha 24 anni ed è da sempre appassionato di musica.

Ha iniziato infatti prestissimo a suonare: a 7 anni aveva già inciso la sua prima canzone. Merito della passione per i grandi cantautori italiani come Guccini e De André trasmessagli dai genitori. Da lì non si è più fermato e ha perseguito la sua vocazione facendone un lavoro che ama con tutto sé stesso.

Irama, chi è la nuova ragazza

Dopo un primo approccio musicale dedicato al cantautorato, Irama decide di dedicarsi al rap e all’hip hop, generi che lo hanno portato in vetta alle classifiche. Nel 2015 ha partecipato a Sanremo giovani, ma il successo è arrivato con Amici nel 2018. L’anno dopo è stato il turno di Sanremo che lo ha consacrato a tutti gli effetti al grande pubblico.

Per quanto riguarda la vita sentimentale Irama è stato impegnato sentimentalmente con Giulia De Lellis, una delle influencer più seguite d’Italia. Il suo cuore batte però ora per un’altra ragazza: Victoria Stella Doritou, ex del tronista di Uomini e Donne.