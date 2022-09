Iran: Debora Serracchiani, “Siamo vicini alle donne iraniane ed alla famiglia di Mahsa Amini”

“Vicinanza e sostegno alle donne che in Iran stanno continuando a lottare per diritti negati e contro la violenza di Stato, ammirazione e solidarietà per il coraggio e la coerenza della famiglia di Mahsa Amini che hanno denunciato gli autori del suo arresto. Chiedere che siano fatte valere le ragioni del diritto positivo e della giustizia contro la sopraffazione arbitraria o leggi assurde è una forma di opposizione che ha precedenti illustri e che onora questa famiglia, che deve sapere di non essere sola. Anche in Italia dovrebbe essere convocato l’ambasciatore iraniano per protestare contro le violenze”.

Così la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani (nella foto), che già nella manifestazione di Piazza del Popolo a Roma aveva espresso solidarietà alle donne iraniane.

