“Iran, nessun compromesso”

L’Iran non farà alcun compromesso per difendere la sua sicurezza nazionale, integrità territoriale e sovranità nazionale. Lo ha detto Bagheri, durante una telefonata con David Lammy.

“Le azione aggressive e terroriste del regime sionista nella regione causano soltanto instabilità nella regione”, ha aggiunto Bagheri, mentre “dopo l’assassinino di Ismail Haniyeh, (il capo dell’ufficio politico di Hamas ucciso a Teheran la scorsa settimana), da parte di Israele, le parti europee hanno sprecato la prima opportunità di diplomazia senza agire e persino non condannando questo atto che viola la pace e la sicurezza internazionale”, ha detto Bagheri.

aggiornamento ore 8,33

In seguito il leader ha chiarito aggiungendo che questo comportamento degli europei non avrà altro risultato che “incoraggiare il regime sionista a continuare le attività terroristiche e promuovere instabilità e insicurezza nella regione”. Secondo quanto riferisce Mehr, Lammy ha affermato che “Israele e il Libano sono sull’orlo della guerra e se non esercitiamo moderazione vedremo risultati disastrosi che non sono nell’interesse di nessuno”.

aggiornamento ore 11.40

“Stiamo facendo di tutto, come G7, con i Paesi arabi dell’area, l’Iraq, tutti quanti stiamo invitando l’Iran a usare la massima prudenza in questa reazione”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, a Morning News, su Canale 5. “Naturalmente è un appello lanciato anche a Israele perché tutte le parti in causa devono rendersi conto che superare un certo limite nello scontro significa poi dar vita a una guerra regionale che avrebbe delle conseguenze molto gravi”, ha detto Tajani.