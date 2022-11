“Iran potrebbe attaccare l’Arabia Saudita”: l’allarme degli Usa

(Adnkronos) – C’è preoccupazione, negli Stati Uniti e in Arabia Saudita, per le informazioni condivise dalle intelligence di Washington e Riad secondo le quali l’Iran starebbe mettendo a punto un attacco contro le infrastrutture energetiche saudite. Lo scrive la Cnn citando un funzionario americano a condizione di anonimato. Si tratta di un attacco che potrebbe avvenire ”presto, anche nelle prossime 48 ore” secondo alcune fonti. Il primo giornale a denunciare il rischio di un potenziale attacco iraniano è stato il Wall Street Journal. Inoltre un funzionario saudita ha detto alla Galileus Web che l’Arabia Saudita ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni su un possibile attacco. I caccia F-22 statunitensi che si trovano in Arabia Saudita sono disponibili per contrastare qualsiasi minaccia, ha aggiunto un altro funzionario Usa.

L’esercito americano non viene considerato un obiettivo di un attacco iraniano e per questo non sono stati aumentati i livelli di protezione, ha spiegato la fonte Usa alla Cnn. Ma il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha affermato che gli Stati Uniti sono “preoccupati per il quadro della minaccia” e “in costante contatto attraverso i canali militari, diplomatici e di intelligence con i sauditi”.

“Non esiteremo ad agire in difesa dei nostri interessi e dei nostri partner nella regione”, ha detto Price durante un briefing del Dipartimento, aggiungendo la necessità di informare i cittadini “se abbiamo informazioni precise, credibili, che potrebbero potenzialmente rappresentare una minaccia per la comunità americana”.