Iran, terremoto sfiora un sito nucleare: “evento naturale non indotto”

Tanto per non farsi mancare nulla, stamane l’Iran ha dovuto fare i conti anche una preoccupante scossa di terremoto di magnitudo 4,9. Preoccupante perché l’epicentro è stato individuato a 70 chilometri di distanza dall’impianto nucleare di Bushehr.

Onde evitare ‘speculazioni’ in merito al fenomeno, che l’Usgs (ente preposto al continuo monitoraggio del sito nucleare), ha tenuto a classificare il sisma come “un ‘evento naturale”, le autorità iraniane hanno rassicurato sottolineando che la scossa registrata era naturale, e dunque non ‘indotta’, come qualcuno potrebbe pensare visto il momento di grande tensione con gli Stati Uniti.

Max