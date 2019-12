Iraq, 5 scolaretti dilaniati da una bomba all’uscita

“Cinque studenti sono morti da martiri dopo l’esplosione di un ordigno collocato da terroristi dell’Isis nei pressi della scuola al Baqia“. Fa sempre male dover riportare notizie che parlano di minori morti, ancor più quando queste disgrazie sono legate non ad una tragica fatalità ma alla ferocia di folli menti umane.

A dare notizia del fattaccio è stata l’agenzia di stampa irachena ‘Nina’, segnalando quanto avvenuto nel pomeriggio all’uscita di una scuola di Falluja.

Contemporaneamente, tanto per dare idea del clima che oggi si respira purtroppo in Iraq, le autorità locali della provincia settentrionale di Ninive, hanno riportato di una violenta sparatoria avvenuta nel corso di un raid nell’area rocciosa di Badush, in seguito alla quale sono stati uccisi sette combattenti dello stato islamico.

Max