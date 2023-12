Tre laboratori lavoreranno su progetti congiunti della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e del Politecnico di Milano per accelerare le conoscenze sulle malattie neurologiche per scoprire nuove terapie. Arriva quindi una nuova piattaforma che riunisce questi tre laboratori.

È stata inaugurata dall’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, che ha tracciato un bilancio più ad ampio raggio. L’accordo risale ad un valore complessivo di 4 milioni di euro ed è stata cofinanziata dalla Regione con 2 milioni. . “Dal 2020 – ha detto Fermi – esiste un Accordo di collaborazione che ha visto impegnati congiuntamente Regione Lombardia, la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia, dedicato al tema del trasferimento tecnologico”.

“Una delle linee di ricerca industriale sviluppate – ha aggiunto Fermi – ha riguardato le cellule CAR-T per la cura dei tumori solidi e delle patologie croniche caratterizzate da fibrosi. Si tratta di una delle aree più promettenti di sviluppo delle nuove forme di immunoterapia, che possono aprire strade di cura finora sconosciute. Lo dimostra anche l’assegnazione del Premio Lombardia è Ricerca 2023 a due pionieri di queste cure, come Steve Rosenberg e Carl June, che ha scelto di dedicare il 70% del Premio (700.000 euro) proprio allo sviluppo di una alleanza con chi, come il Besta, sta svolgendo sul nostro territorio un’attività di ricerca avanzata su queste nuove terapie cellulari”.

“La sinergia e le competenze dei quattro IRCCS – ha detto Fermi – ha portato alla creazione di un Ufficio Congiunto di Trasferimento Tecnologico, integrato, complementare e multidisciplinare, dotato di competenze scientifiche, brevettuali, economiche, legali e di marketing, in grado di svolgere un’attività completa di gestione della proprietà intellettuale sviluppata nell’ambito dei progetti di ricerca traslazionale dei 4 IRCCS. È questa una delle caratteristiche più innovative dell’Accordo, che ha visto l’integrazione dello sviluppo del progetto di ricerca industriale con le attività per la protezione dei risultati della ricerca finalizzate al trasferimento tecnologico, anticipando l’approccio adottato a livello europeo sullo strumento Horizon Europe, il nuovo programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2021-2027.”

Sono anche stati presentati i tre laboratori e i gruppi di lavoro. L’Istituto Besta aveva in rappresentanza il presidente Andrea Gambini, il direttore generale Angelo Cordone, il direttore scientifico Giuseppe Lauria Pinter; per il Politecnico il prorettore vicario Isabella Nova e il professore ordinario di Fondamenti chimici delle Tecnologie, Pierangelo Metrangolo.

I tre laboratori

LEARN lab – Laboratory of E-Health Technologies and Artificial Intellingence Research in Neurology presentato e diretto dai ricercatori Simona Ferrante del Politecnico e Domenico Acquino del Besta creerà soluzioni digitali per la valutazione e il monitoraggio decentralizzato di pazienti affetti da patologie neurologiche. Per fare ciò verranno utilizzati algoritmi di Intelligenza Artificiale per identificare biomarcatori neurofisiologici, neuroradiologici e clinici contribuendo al processo di diagnosi differenziale e alla personalizzazione delle terapie.

MIND lab – Laboratory of coMputational multI-omics of Neurological Disorders, presentato e diretto dai ricercatori Marco Masseroli del Politecnico ed Erika Salvi del Besta utilizzerà approcci computazionali innovativi per l’integrazione di dati originati da analisi genomiche utili alla classificazione innovativa dei pazienti con disordini neurologici e l’identificazione di biomarcatori diagnostici e predittivi delle risposte biologiche individuali.