Irene Fornaciari, chi è la giovane futura sposa di Massimo Boldi: età e vita privata

Più forti della differenza d’età e delle malelingue: la storia d’amore tra Massimo Boldi e Irene Fornaciari (da non confondere con la figlia di Zucchero) procede a gonfie vele. A sugellare l’amore nato per caso è arrivato anche un anello che potrebbe essere il preludio del secondo matrimonio per l’attore, dopo la morte dell’amatissima ex moglie Maria Teresa Selo.

Come confessato in un’intervista al settimanale Oggi l’amore tra Massimo Boldi e Irene Fornaciari è arrivato in modo casuale, a bordo di un treno, come ha raccontato la stessa donna: “Organizzo per mio interesse personale degli eventi a favore dei bambini e quel giorno stavo rientrando da uno di questi impegni. L’ho visto e ho pensato: chi sa se sarebbe disponibile a partecipare al prossimo evento? Mi sono fatta coraggio e alzando il dito come a scuola, mi sono presentata e da quel momento abbiamo iniziato a scriverci e poi a sentirci al telefono. Era una bella amicizia che poi, nel momento in cui siamo riusciti a frequentarci, è diventata altro”.

Irene Fornaciari, lavoro ed età

La coppia potrebbe quindi presto convolare a nozze, nonostante l’ampia differenza d’età. Irene Fornaciari ha infatti 40 anni, mentre Massimo Boldi ne ha 74. 34 primavere di differenza che non hanno però frenato la coppia, desiderosa di vivere appieno il loro amore, incuranti delle voci esterne.

Anche le tre figlie di Massimo Boldi hanno dato l’assenso al matrimonio. Irene Fornaciari potrebbe quindi presto diventare la nuova moglie di Massimo Boldi. Irene è nata a Lucca nel 1979 e proprio nella città toscana ha un negozio di abbigliamento e di gioielli. Sul suo profilo Instagram sono moltissime le foto che la vedono ritratta col compagno attore, in attesa del posto più bello, magari in abito bianco.