Irene Forti: chi è la nuova fidanzata di Alessandro Borghi

I paparazzi non lasciano molti dubbi: Alessandro Borghi ha una storia con una ragazza di nome Irene Forti. La nuova fidanzata dell’attore è una bellissima modella che proverà a fargli dimenticare Roberta Pitrone.

Chi è Irene Forti: età, lavoro, carriera, foto, instagram della nuova fidanzata di Alessandro Borghi

Va detto subito che Irene Forti non è molto sui social, e non ha un profilo Instagram. A far scoprire la storia con Borghi è stato il settimanale Chi, pubblicando una foto in cui la coppia passeggia insieme e si bacia.

Anche se la foto è eloquente, non sono ancora arrivate conferme o smentite da nessuno dei due.