IRPEF 2020: cos’è, scaglioni, come si calcola, soglie di reddito mensile e tabella aliquote

Una delle principali preoccupazioni di tantissimi cittadini è relativa ai pagamenti delle tasse e, tra queste, vi è l’irpef. Come sanno gli esperti, il meccanismo per il pagamento della imposta per le persone fisiche avviene tramite scaglioni. Ma che cosa sono?

Come funzionano? Come si calcola il pagamento? Si tratta, in pratica, di alcune soglie di reddito che fanno riferimento a delle tabelle per le aliquote dei pagamenti. Niente paura: con delle semplici indicazioni si riesce a capire tutto meglio.

Scaglioni IRPEF 2020: soglie di reddito mensile e tabella aliquote

Gli scaglioni IRPEF rappresentano le percentuali progressive che sia vanno ad applicare al reddito al netto degli oneri deducibili e detraibili, delle persone fisiche.

Sulla base di questi scaglioni IRPEF 2020 e alle addizionali comunali e regionali, viene stabilita la percentuale IRPEF lorda che si deve pagare sul reddito dei dipendenti, pensionati e da lavoro autonomo, che può essere ridotta calcolando le detrazioni IRPEF che spettano.

Scaglioni IRPEF 2020: aliquote

Quali sono gli scaglioni IRPEF 2020? E’ presto detto. In sostanza l’IRPEF è l’Imposta sul reddito delle persone fisiche, che rappresenta una tassa personale che si calcola sul reddito del lavoratore dipendente, pensionato e dal lavoratore autonomo.

La differenza tra questi tipi di lavoratori ai fini di calcolo IRPEF, è che se i dipendenti a tempo indeterminato che determinato e pensionati, il prelievo e dunque il pagamento dell’imposta, viene fatto dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico con le trattenute mensili in busta paga (dichiarate poi all’atto della compilazione e trasmissione del modello 730), la procedura per gli autonomi è tutt’altra.

Per gli autonomi infatti avviene in sede di dichiarazione dei redditi attraverso il modello Redditiex Unico persone fisiche, calcolando l’imposta dovuta sempre in maniera progressiva in funzione dell’imponibilematurato e raggiunto nel corso dell’anno precedente al netto delle detrazioni e deduzioni.

Quanto agli scaglioni? Proviamo a fare chiarezza, per distinguere le soglie di pagamento.

Primo scaglione IRPEF redditi da 0 a 15.000 euro: per i redditi all’interno di questo gruppo, si applica un’aliquota IRPEF al 23%. Secondo scaglione IRPEF Redditi tra 15.001 e 28.000 euro: l’aliquota da calcolare per questa seconda soglia è pari al 27% e per la parte eccedente i 15.000 euro si calcola 3.450,00 + 27%. Terzo scaglione IRPEF redditi tra 28.001 e 55.000 euro: aliquota è del 38% mentre sulla parte che eccede i 28.000 euro si calcola così: 6.960,00 + 38%. Quarto scaglione IRPEF Reddito tra 55.001 e 75.000 euro: aliquota IRPEF al 41% mentre sulla parte eccedente i 55.000 euro si calcola 17.220,00 + 41%. Quinto scaglione IRPEF Reddito sopra i 75.000 euro: l’aliquota è al 43% per chi guadagna più di 75 mila euro deve versare allo Stato italiano tasse per la parte eccedente pari a 25.420,00 euro + 43%.

