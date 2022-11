(Adnkronos) – Un frana ha travolto alcune auto trascinandole fino al mare a Ischia, in località Casamicciola Terme. Questa mattina intorno alle 5 una frana partita dalla parte alta di Via Celario ha raggiunto il lungomare in Piazza Anna De Felice travolgendo alcuni veicoli in sosta fino al mare. Un uomo, travolto a sua volta dal fango, è stato recuperato e salvato. Sul posto sono al lavoro i carabinieri di Ischia e la protezione civile.