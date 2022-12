Ischia, torna il maltempo: si cerca ultimo disperso

(Adnkronos) – Continua la corsa contro il tempo dei Vigili del fuoco che stanno cercando di trovare Maria Teresa Arcamone, ultima dispersa della frana di Casamicciola, Ischia. La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido a partire dalle 16 di oggi su Ischia e sulle zone 1 e 3 che comprendono Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Si prevedono precipitazioni anche intense e un conseguente rischio idrogeologico, soprattutto nei territori dove la situazione è già fortemente compromessa dalle precipitazioni degli ultimi giorni e in condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Sono possibili frane, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, ruscellamenti con trasporto materiali, allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, esondazioni e altri scenari connessi al rischio idrogeologico.

Alla luce dell’allerta meteo, il commissario straordinario del Comune di Casamicciola Terme, Simonetta Calcaterra, emanerà a breve un’ordinanza con la quale si inviteranno circa mille residenti a lasciare le abitazioni nell’area individuata come quella maggiormente a rischio. I contenuti dell’ordinanza sono stati anticipati ieri dal commissario, nel corso di una conferenza stampa in Prefettura a Napoli alla quale il Centro operativo comunale di Casamicciola ha partecipato in collegamento video. A seguito delle verifiche eseguite su 1.134 edifici della zona, si è deciso che in caso di allerta meteo gialla o arancione sarebbero stati sgomberati circa 600 edifici per un numero di persone compreso tra le 1.000 e le 1.300. Sarà predisposto un servizio navetta che permetterà ai residenti di raggiungere le strutture alberghiere che li ospiteranno fino alla conclusione dell’allerta meteo.