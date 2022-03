Ismea, a Firenze il 22 marzo focus su agriturismo

(Adnkronos) – Il 22 marzo a Firenze Fiera Fortezza da Basso un convegno organizzato da Ismea – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – metterà insieme stakeholders e operatori del settore per un confronto – sulla base delle evidenze emerse nell’ultima edizione del rapporto curato da Ismea e Rete Rurale Nazionale – sul mercato dell’agriturismo, vera e propria eccellenza del made in Italy. In un contesto fortemente influenzato dagli accadimenti internazionali degli ultimi due anni, verranno evidenziati i cambiamenti emersi nelle scelte del consumatore riguardo al tempo libero e ai viaggi e le conseguenti (ma non scontate) nuove strade intraprese dagli imprenditori agrituristici italiani, in costante equilibrio fra resilienza e volontà di innovazione.

L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sulle prospettive e sulle implicazioni derivanti dalla Pac e dal Pnrr e per effettuare una ricognizione di alcune delle attività realizzate dalla Rrn, di concerto con le AdG regionali, grazie anche alle testimonianze dirette delle aziende.

Interverranno il Sottosegretario all’agricoltura Gian Marco Centinaio, l’Assessora all’Agricoltura e Vice -Presidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi e il Presidente Ismea Angelo Frascarelli. Link per la registrazione all’evento online: https://forms.gle/4K3iZEokq73GiJ8W9