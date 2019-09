Isoardi, Ballando della Carlucci è ‘il piatto forte’

“Io e Antonella abbiamo un bellissimo rapporto, tutti quei misunderstanding ormai appartengono al passato. C’è dialogo, ci sentiamo e ci confrontiamo, lei è consulente del programma ancora per un anno e io la ritengo un’importante maestra, perciò mi è sembrato doveroso mandarle un saluto su Instagram al termine della prima puntata della ‘Prova del Cuoco’. Quest’anno festeggiamo i 20 anni de ‘La prova del cuoco’, quello che abbiamo di buono è stato creato da lei in 19 anni e non posso fare altro che ringraziarla. Noi dobbiamo andare avanti, il programma è come un ragazzo che poi ha le sue evoluzioni, io lo prendo per mano e lo accompagno all’università, poi chissà!’’.

Avvicinata all’uscita da ‘La prova del Cuoco‘ dalla cronista dell’agenzia di stampa AdnKronos, che voleva appurare la veridicità di ‘pessimi rapporti’ con Antonella Clerici, non solo Elisa Isoardi ha tenuto ad affermare che non è vero ma, ‘pungolata’ da quanto affermato da Milly Carlucci ai media in merito alla sua partecipazione a ‘Ballerina per una notte’, non solo non ha smentito, ma addirittura lasciato intendere che sia quasi certa la sua presenza nello show serale del sabato sera: “A decidere se parteciperò a ‘Ballando con le Stelle’ sarà la grande Milly. Ho letto alcune sue interviste e colgo l’occasione per ringraziarla perché ha espresso questo desiderio dopo la mia partecipazione come ‘ballerina per una notte’ ed è andata abbastanza bene. Non nascondo che ne sarei felicissima”. E quando per ‘contrprova’ la cronista le chiede se ‘il pubblico potrà contare sulla sua presenza’, lei replica serenamente : ”Ma sì dai, contiamoci!”.

Max