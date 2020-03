Isoardi vittima di fake: “Ma non è vero, non sono in isolamento”

In diversi programmi Rai, così come in Mediaset, è capitato che qualcuno tra quanti coinvolti nel lavoro (dietro ad un programma si muove infatti uno stuolo di professionisti, fra autori, truccatrici, parrucchieri, tecnici, ecc), sia risultato positivo al Covid-19.

In ordine di tempo, oggi è ad esempio giunta notizia che per lo stesso motivo – stavolta un ospite – anche il seguitissimo e popolare ‘Chi l’havisto?’ È stato costretto ad uno stop per tornare il 26 marzo, ‘scontata’ la cosiddetta quarantena.

La Isoardi è stata infettata dal Covid-19

Di contro però, e questo è il lato più inquietante di queste cose, spesso i soliti spacciatori di fake riescono sempre a cogliere l’occasione giusta per dare sfogo alla loro ‘malata’ fantasia. Dunque, nel caso de ‘La prova del cuoco’, è stata la Rai a decidere di ‘stopparla’ momentaneamente, ma non perché vada male quanto per seguire con più attenzione e continuità gli sviluppi dell’emergenza sanitaria nel Paese.

Purtroppo però tanto è bastato per alimentare voci secondo cui la conduttrice Elisa Isoardi, sarebbe stata infetta dal Covid-19.

“Io in isolamento? Ma è una fake news”

Così le agenzie di stampa hanno cercato la Isoardi la quale, dopo aver dato ‘effetto’ ai logici gesti scaramantici, ha tenuto a sottolineare che “A me non è giunta voce di nessuna persona infetta (alla Dear, ndr), io non sono in isolamento. Questa è una fake news. La Task force della Rai ha smentito già la cosa’’.

