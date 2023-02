Isola d’Elba, cuoco trovato morto in strada: si indaga per omicidio

(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo di 52 anni è stato trovato la notte corsa, intorno alle 4, riverso in una strada di Portoferraio, all’Isola d’Elba. Sul posto sono i giunti i sanitari del 118 ma il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Gli investigatori escludono al momento la morte naturale e ipotizzano il reato di omicidio a carico di ignoti. La vittima, Angelo Carugati, era residente all’isola Elba dove faceva il cuoco in un ristorante ed era originario della Lombardia.