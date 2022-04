L’isola di Stam Beerga cerca un re: un futuro da favola aperto a tutti. Ecco come candidarsi

Un’isola remota nelle Ebridi Interne della Scozia, meglio conosciuta come Stam Beerga, sta affrontando una forte crisi economica. La mancanza di turismo causa pandemia, unita alla migrazione dei giovani verso le metropoli del Regno Unito, porta all’impoverimento dell’isola. Per risollevare le sorti, i 322 abitanti, che variano tra i 36 e i 92 anni, deciso attraverso un referendum di diventare uno stato autonomo.

Scelta la forma di governo, una monarchia parlamentare, rimane solo una cosa: eleggere il primo re dell‘Isola di Stam Beerga. Gli abitanti provano ad eleggerlo tramite la votazione ma nessuno dei prescelti supera i tre voti. Indecisi sul da farsi, il più giovane dell’isola, Jonathan McHawkins, sblocca la situazione postando sui vari social quest’annuncio: “Stam Beerga cerca un re. Se c’hai fegato contattaci”. Nelle prime 24 ore arrivano ben 126 candidature ma c’è ancora tempo per entrare nella storia di Stam Beerga.

Isola di Stam Beerga: quali sono i requisiti per diventare re?

Prima di tutto, Stam Beerga crede ancora nel patriarcato. Non a caso il futuro sire dev’essere uomo, non cagionevole di salute, di età compresa tra i 18 e i 26 anni. La buona salute è fondamentale, in primis, per garantire un regno duraturo e, in secundis, per costituire una vera dinastia monastica. Nel giorno dell’incoronazione, il re dovrà contrarre matrimonio con Jennette McFlanaghan, la 47enne proprietaria dell’unico pub dell’isola e la donna più giovane abitante di Stam Beerga.

Entro un anno la coppia reale dovrà dare alla luce il futuro erede. In caso contrario, il sire verrà sostituito da un nuovo candidato che “tenterà l’impresa” assieme alla McFlanaghan. Colui che ha fallito, invece, sarà obbligato per tutta la vita a pulire le stalle reali.

Tornando alla selezione, il candidato deve superare un test d’ingresso che riguarda la storia dell’isola. Superato il primo scoglio, deve dimostrare il coraggio cantando l’inno a piedi scalzi dentro a Nand’s, il vulcano attivo dell’isola. Le prove da superare, stando al bando messo a punto dagli abitanti, sono altre due. In primis la raccolta delle cozze semi-pelose, prodotto tipico dell’isola, da fare rigorosamente in kilt. L’ultima prova, invece, è l’accensione del sacro fuoco di Stam Beerga attraverso il solo uso delle meningi.

Se ti reputi capace di superare tutto questo, Stam Beerga ti aspetta…