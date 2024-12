Israele, ucciso comandante Hamas che ha guidato assalto a kibbutz Nahal Oz

(Adnkronos) – Le forze della Difesa israeliana e lo Shin Bet hanno annunciato l’uccisione in un raid aereo su Gaza del comandante di Hamas Majdi Aqilan che ha guidato l’assalto al kibbutz Nahal Oz il 7 ottobre del 2023 massacrando civili e prendendo ostaggi. Aqilan era il numero due del battaglione Shati a Gaza City, ha spiegato l’esercito israeliano.

Nel raid aereo è stato ucciso anche Mamdouh Mehna, specialista di tunnel nella brigata di Gaza City che aveva anche lui preso parte all’assalto al kibbutz Nahal Oz.

I caccia israeliani hanno condotto nelle prime ore di oggi raid aerei ai valichi di frontiera tra Libano e Siria. Lo ha affermato l’esercito israeliano spiegando che l’aeronautica militare ha colpito i valichi che venivano utilizzati per trasferire armi a Hezbollah. I jet da combattimento, prosegue il comunicato dell’esercito rilanciato dal sito di Haaretz, hanno preso di mira armi e infrastrutture terroristiche. “Questo attacco rientra negli sforzi dell’Idf per interrompere il trasferimento di armi dal territorio siriano a quello libanese. L’Idf continuerà ad agire per rimuovere qualsiasi minaccia allo Stato di Israele e non permetterà che Hezbollah venga ripristinato”, si legge nella nota.

Entrambi i valichi sono importanti punti di accesso alla provincia siriana di Homs, dove i jihadisti e le fazioni alleate antigovernative stanno avanzando contro le forze di Bashar al-Assad dopo aver invaso la Siria settentrionale.