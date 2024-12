Ita in volo verso Africa e Sud America

FIUMICINO – Dopo l’approvazione della Commissione europea alla lista di modifiche presentate dal Mef, è arrivato il semaforo verde alla fusione tra Ita Airways e Lufthansa con un’operazione dal valore complessivo di 829 milioni di euro. Con questo accordo, Fiumicino avrà un ruolo cruciale, diventando l’hub per i voli per il Sud America, l’Africa e il Medio Oriente, con la possibilità che dal Centro Italia possano partire nuove rotte verso il Nord America per alleggerire gli aeroporti tedeschi. L’accordo raggiunto tra le due compagnie, porta Fiumicino ad assumere un ruolo sempre più cruciale. L’integrazione dell’aeroporto romano nel sistema multi-hub di Lufthansa porterà a una riorganizzazione dei collegamenti aerei. Verranno incrementati i voli di corto raggio destinati ad “alimentare” i voli intercontinentali di Ita Airways, con l’obiettivo di ottimizzare i flussi passeggeri. Appena due giorni fa, come detto, la Commissione europea ha messola sua ultima firma sull’operazione Ita Airways-Lufthansa dando il via libera definitivo all’accordo tra i tedeschi e il ministero dell’Economia destinato a cambiare gli equilibri nei cieli del continente. Dopo la luce verde “con condizioni” del 3 luglio scorso, l’annuncio dell’approvazione (senza ulteriori condizioni) del pacchetto di proposte salva-concorrenza che le due parti hanno inviato per rispondere ai timori Ue sulle conseguenze dell’unione in alcuni mercati. L’amministratore delegato del gruppo Lufthansa, Carsten Spohr, più volte ha sottolineato nel corso dei mesi la bontà dell’affare. «L’Italia rappresenta il mercato più importante al di fuori dei Paesi di origine del gruppo e degli Stati Uniti» ha detto. «Parliamo della terza economia dell’Unione Europea».