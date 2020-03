Italia 1 cambia programmazione, cartoni per tutto il giorno: le novità

Il coronavirus ha costretto bambini e ragazzi a casa a causa della chiusura di scuole e università. Tutti a casa quindi, per del tempo da spendere in famiglia, tra compiti, libri e videogiochi. Per questo Italia 1 ha pensato anche a loro. Anzi, soprattutto a loro. Il canale Mediaset, infatti, ha rivoluzionato la propria programmazione per permettere ai più giovani il maggiore svago possibile.

Palinsesto modificato quindi, quasi tutto a base di cartoni e film per i più giovani. Almeno fino alle 18 circa, quando poi riprenderà la normale programmazione del canale con programmi e approfondimenti dedicati anche ai più grandi. Insomma i più piccoli non temano di annoiarsi, per loro ce n’è per tutti i gusti.

Cosa vedere su Italia 1

Si parte dal mattino presto, alle 8 e 30, quando va in onda il nuovo format trasmesso da Italia 1: Planet Earth 2, una serie di documentari realizzati dalla Bbc per spiegare il nostro mondo attraverso immagini e suoni dedicati soprattutto ai più piccoli, che potranno quindi imparare qualcosa di sempre nuovo sul nostro mondo.

Terminati i documentari è l’ora di Heidi, poi Flash fino ad arrivare all’ora di pranzo. Dalle 14 sempre presenti Simpson e The Bing Bang Theory a cui si aggiungono poi film per ragazzi tra cui citiamo Tarzan, la Bella e la Bestia e Biancaneve. Insomma, film senza tempo per alleggerire il peso delle paure ai ragazzi e ai bambini costretti a rimanere a casa per qualche tempo.