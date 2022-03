Italia, anche Florenzi e Politano lasciano il ritiro: la lista dei convocati per la Turchia

Gli ultimi della lista sono stati Florenzi e Politano. Sono molti i calciatori che hanno lasciato il ritiro di Coverciano per tornare ai rispettivi club. Prima ancora erano stati Immobile e Insigne. Chi per problemi fisici, chi perché non avrebbe giocato: hanno salutato i compagni e guarderanno l’amichevole con la Turchia alla televisione.

Mancini ha sgomberato il campo da ogni dubbio: i giocatori che hanno lasciato lo hanno fatto perché spinti da lui. Nessuno ha ‘abdicato’. Immobile, ad esempio, sarebbe andato in tribuna. Tanto vale permettergli di fare ritorno a Roma. E così per altri. La gara con la Turchia non vale nulla, può essere utile solo per i giovani in rampa di lancio.

A fronte delle numerose defezioni degli ultimi giorni, il ct Roberto mancini, che oggi in conferenza ha aperto alla possibilità di rimanere, ha stilato la nuova li sta dei convocati per la gara di domani sera. Sono 24 in tutto i giocatori disponibili:

I convocati:

Portieri: Cragno, Donnarumma, Gollini, Sirigu

Difensori: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Emerons

Centrocampisti: Barella, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Tonali

Attaccanti: Belotti, Joao Pedro, Raspadori, Scamacca, Zaccagni, Zaniolo