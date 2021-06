Italia-Belgio, azzurri in ginocchio prima della partita

In ginocchio o no? Il tormentone si ripete, stavolta l’esito dovrebbe essere diverso. Come successo per le altre partite dell’Europeo, l’attenzione sull’Italia di Roberto Mancini si è spostata anche sulla volontà o meno della nazionale di inginocchiarsi prima delle partite in segno di solidarietà col movimento Black lives matter.

Contro il Galles sono stati 5 gli azzurri a inginocchiarsi (Pessina, Toloi, Emerson, Belotti e Bernardeschi), il resto della squadra ha atteso invece il fischio d’inizio in piedi. Così come successo prima dell’inizio della partita con l’Austria, quando nessuno si è inginocchiato. La decisione è stata spiegata, con qualche scivolone, da Giorgio Chiellini.

L’Italia, ha detto il difensore azzurro, si inginocchierà quando anche le altre squadre lo faranno, è stato il pensiero in sintesi. Così contro l’Austria gli 11 azzurri sono rimasti in piedi perché anche gli avversari lo hanno fatto. Ma il Belgio dall’inizio della competizione inizia le partite in ginocchio, ed è quello che faranno anche gli azzurri.

La novità, riportata dal Corriere della Sera, trapela dalle parti di Coverciano. L’Italia si adatterà al volere delle avversarie: con il Belgio inizierà la partita in ginocchio, per solidarietà. Se dovesse passare in semifinale chissà, dipende da chi si troverà di fronte.