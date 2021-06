Italia-Belgio, quando si gioca: data, orario e dove vederla in Tv

All’Italia toccano i numeri 1 al mondo, almeno così dice il Ranking Uefa. Il Belgio supera il Portogallo, sbatte fuori i campioni d’Europa in carica e anche Cristiano Ronaldo, per la prima volta a secco dall’inizio della competizione, e infatti senza i suoi gol il Portogallo non fa centro. Anche se a Siviglia i portoghesi sono stati i più pericolosi.

Al Belgio, invece, è bastato un tiro in porta, quello di Thorgan Hazard. Il fratello, Eden, è uscito acciaccato, così come De Bruyne, entrambi da valutare per la sfida con l’Italia. Agli azzurri toccherà l’esame di maturità, quello definitivo. Non una prova banale superare i Diavoli Rossi, numeri 1 del Ranking europeo.

E poco importa se di titoli in bacheca c’è nemmeno l’ombra, la nuova generazione belga fa paura. Per la prima volta è andato a vuoto Romelu Lukaku, goleador implacabile dell’Inter che con il Portogallo ha faticato a trovare spazi e occasioni. Ci ha pensato il protagonista forse meno atteso, che regala i quarti con l’Italia.

La partita, in programma venerdì 2 luglio alle 21, sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e sui canali Sport di Sky. Il quarto di finale sarà disponibile anche in streaming su Rai Play e su Sky Go. Per l’Italia un altro ostacolo sulla via della finale, per gli italiani un’altra notte di passione.